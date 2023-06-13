Путин: масштабное наступление ВСУ продолжается с 4 июня 2023 года Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин, встречаясь 13 июня 2023 года с военными корреспондентами разных СМИ и телеграм-каналов, заявил о том, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор.

«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас», - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что накануне встречи с военкорами заслушал свежий доклад по обстановке на линии соприкосновения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин озвучил потери российской военной техники при наступлении ВСУ.