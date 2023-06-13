Главные новости за день 13 июня

Владимир Путин Фото: REUTERS

На встрече с военными корреспондентами Владимир Путин заявил, что в не считает нужным вводить военное положение в России. При этом, Президент отметил, что по “по некоторым вопросам” требуется более тщательная работа.

В рамках той же встречи Владимир Владимирович отметил, что в новой мобилизации нет необходимости. С начала текущего года в ряды Вооруженных сил России набрано 156 тысяч человек добровольцами и контрактниками. Срочники не будут отправляться в зону СВО.

Перед встречей с военными корреспондентами Владимир Путин подписал ряд новых законов. Например, с 1 сентября 2024 года начнется маркировка сигарет - на пачки будут наносить специальные qr-коды. Также введены штрафы за жестокое обращение с животными.

Стало известно, что останки погибшего при нападении акулы в Египте отправят на родину. Этим будет заниматься отец мужчины - он доставит прах в Россию.

Путин подписал соглашение о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту. При этом ранее было подписано соглашение, в котором обозначалось строительство газопровода на участке от Дальнереченска до станции «Хулинь» в Китае.