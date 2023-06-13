Путин подтвердил помилование заключенных, участвующих в спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что он действительно подписывает указы о помиловании граждан, пребывающих в местах лишения свободы, если они вызываются отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом глава государства заявил во время встречи с военкорами 13 июня 2023 года.

«Я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы. И тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, чего бы там ни происходило. Так было и в Великую Отечественную войну: если человек воевал – честь и хвала, но если он совершал правонарушение – он отвечал, так же как и все», - заявил президент.

Также Путин указал на то, что заключённые должны заключать контракты с государством, если хотят выйти досрочно, участвуя в спецоперации. И государство должно выполнить все свои обязательства перед этими людьми.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВС РФ успешно привлекли к участию в спецоперации 150 тыс. граждан, которые пошли служить по контракту.