Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России на заседании 13 июня одобрило проект закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний.

Налог не затронет компании, зарегистрированные после 2020 года. Единовременный взнос не нужно делать и тем предприятиям, чья средняя доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы не превышала 1 миллиарда рублей.

Под налог также не попадают компании малого и среднего бизнеса, из нефтегазового сектора и добычи угля, а также те, кто платит единый сельскохозяйственный налог.

В Минфин России пояснили, что новый налог следует уплачивать не позднее 28 января 2024 года. Сумма будет исчисляться налогоплательщиками самостоятельно, к тому же ее можно снизить в два раза до 5%, если совершить платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что инициатором налога на сверхприбыль оказался бизнес, а не чиновники.