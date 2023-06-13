Госдума одобрила закон об обязательном страховании пассажиров такси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты нижней палаты российского парламента во вторник, 13 июня, приняли во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси.

Согласно документу, компании, занимающиеся перевозкой людей в такси, не смогут осуществлять такую деятельность, пока не застрахуют свою ответственность как минимум на 2 млн рублей на каждого пассажира.

По данному закону, страховка будет покупаться на каждый автомобиль, имеющий разрешение на перевозку пассажиров в качестве такси.

На сегодняшний день те, кто пользуется услугами такси, защищены только по ОСАГО, максимальная выплата по которому составляет 500 тыс. рублей.

Если закон будет одобрен Советом Федерации РФ, а затем подписан президентом страны Владимиром Путиным, то он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, закон о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов еще в марте 2018 года.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Государственная дума РФ в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о такси. Принятый документ дает право самозанятым гражданам получать разрешения для работы в такси, но вводится ряд требований для водителей.