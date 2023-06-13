«Это меняет сознание»: Путин вспомнил, как его вертолет попал под обстрел

Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел в канун 2000 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, во время встречи с военными корреспондентами вспомнил, как попадал под обстрел, находясь в вертолете. Он заявил, что от такого меняется сознание.

«От этого меняется сознание, я это знаю по себе. Может быть, не так, как вы, лазал под пулями, но еще с тех пор когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями», - признался глава государства во время беседы с военкорами.

О том, что вертолет президента подвергся обстрелу сообщалось в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который вышел в марте 2018 года. Тогда стало известно, что инцидент произошел в канун 2000 года, когда российский лидер летел в Чечню. Путин в фильме рассказывал, что сначала принял обстрел за салют в честь Нового года.

Ранее глава государства признался, что его «пробивает до слез» поддержка российских бойцов в зоне специальной военной операции со стороны молодежи. Как отметил президент, среди граждан России есть разные люди, среди которых кто-то «сел на машину и по-тихому отъехал», однако в целом российская молодежь демонстрирует чувство любви к Родине и желание сражаться за нее.