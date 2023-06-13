Путин: Россия вправе ответить на применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Путин высказался о планах Запада передать Киеву снаряды с ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия оставляет за собой право в ответ воспользоваться боеприпасами с обедненным ураном, если Киев решится на их применение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они (Украина) будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал российский лидер.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal раскрыла планы США предоставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Сайт KP.RU писал, чем опасны эти радиоактивные боеприпасы.

Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто