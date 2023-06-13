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НовостиПолитика13 июня 2023 18:54

Путин: российские власти помогут каждому потерявшему жилье в ходе обстрелов ВСУ

Средства на это уже предусмотрены в резервном фонде правительства
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин: российские власти помогут каждому потерявшему жилье в ходе обстрелов ВСУ

Путин: российские власти помогут каждому потерявшему жилье в ходе обстрелов ВСУ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, во время встречи с военкорами рассказал о поддержке тех, кто потерял жилье во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что власти РФ точечно помогут каждому.

«Людям надо помогать, и мы будем помогать точечно, по каждой семье, по каждому домостроению пострадавшему. Обязательно будем это делать», - заявил российский лидер.

Он добавил, что средства на это уже поступают из резервного фонда правительства РФ. Так, по его словам, на помощь жителям Белгородской области уже зарезервировано около 3,8 млрд рублей. Более того, часть этих средств уже направлена в регион.

Напомним, приграничные районы России в последнее время постоянно находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что жителям городов, деревень и сел Белгородской области, расположенных вдоль границы с Украиной, и регулярно подвергающихся обстрелам со стороны киевского режима, будут выплачивать по 50 тыс. рублей стартовых компенсаций.