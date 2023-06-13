Лукашенко: Белоруссия получила от России бомбы втрое мощнее примененных в Хиросиме Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна получила от России ядерное оружие с зарядом, которые в три раза мощнее, чем бомбы, примененные в Хиросиме и Нагасаки.

По его словам, Белоруссия всегда являлась целью для ее «врагов», еще с 2020 года.

«Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее», - заявил белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что в случае применения подобного оружия одномоментно погибнет порядка 1 миллиона человек.

«Не дай Бог применять это оружие», - отметил Лукашенко.

Он уточнил, что пока республика получила не все ядерное оружие от России, в будущем оно будет рассредоточено по всей стране.

Ранее Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики решением президента России Владимира Путина, будет без колебаний применено в отношении противника в случае агрессии против Белоруссии.

Белорусский лидер ранее также отмечал, что российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, находится в безопасности и “никакие диверсанты, в том числе из Польши, на территорию страны не прорвутся”.

Напомним, решение о том, что российское ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии было принято в марте этого года.