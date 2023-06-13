Депутат Алтухов призвал увеличить ценность красного аттестата при поступлении в ВУЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники сдают экзамены – ЕГЭ и ОГЭ в самом разгаре. К этому периоду школьники начинают готовиться сильно заранее, но часто бывает, что досадные ошибки или нервы портят всю картину и снижают балл.

Несмотря на результаты экзамена, круглые отличники, которые хорошо учились в старших классах, имеют некоторое преимущество перед хорошистами и троечниками при поступлении.

Но не всегда этих результатов хватает для поступления в лучшие вузы страны. В связи с этим в Госдуме предложили ввести дополнительные меры поддержки для тех выпускников, которые получили красный аттестат.

Депутат Сергей Алтухов отмечает, что сегодня такой аттестат и медаль не дает больших преференций при поступлении в вуз.

Институты сами определяют, сколько баллов это может добавить к результатам ЕГЭ, которые предоставил абитуриент. Если в региональном вузе такой аттестат может принести будущему студенту 10-15 баллов, то в московском – 3-5. Столько же дает, например, сдача норм ГТО.

Получается, что стимул быть отличном не очень велик. Но при этом большая ценность такого аттестата может нивелировать неудачи на ЕГЭ.

- Хорошо бы предусмотреть антикоррупционные механизмы. При выдаче медали необходимо учитывать не только оценки за 9-11 классы, нужно расширить критерии отбора лучших учащихся, — говорит Алтухов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Расширение критериев» включает в себя участие во внеурочной деятельности, волонтерские проекты и многое другое.

- Чтобы тихие хорошисты с большими связями не превращались по одному звонку сверху в золотых медалистов, — подчеркнул парламентарий.