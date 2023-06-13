Сенатор Карасин назвал предупреждением слова Лукашенко о ядерном оружии

Лукашенко рассказал Скабеевой о ракетах и бомбах, который Беларусь получила от России. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия на территории страны стало его настоятельным требованием к России. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что слова президента являются предупреждением тем, кто рассматривает сценарий нападения на Белоруссию.

Лукашенко не скрывает своей позиции и ранее говорил, что ядерное оружие необходимо, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю». По мнению сенатора, подобные слова могут отрезвить кого угодно. В том числе людей, которые на «на разных форумах и встречах болтают о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали».

Предупреждение прозвучало вполне конкретное и не стоит доводить до того, чтобы этот сценарий реализовался.

- Слова Лукашенко можно трактовать как призыв политического руководителя к тому, чтобы к этому вопросу подходили серьезно, - заключил сенатор в беседе с «Lenta.ru».

Тем временем, Александр Лукашенко подчеркивает, что согласовать применение тактического ядерного оружия Белоруссия может одним телефонным звонком в Москву, передает газета "Известия".

Также Лукашенко отметил, что российское тактическое оружие, которое через несколько дней завезут в Белоруссию, втрое мощнее американских бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки. По его словам, от одной такой российской бомбы могут погибнуть «под миллион человек», передает "360".

Ранее, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что Россию пытаются спровоцировать на более радикальные шаги в Украине, вплоть до применения тактического ядерного оружия.