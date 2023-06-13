Автоюрист объяснил, как наказать виновника ДТП, если его машине не повреждена Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоюрист Григорий Колпаков рассказал, как привлечь к ответственности виновника ДТП, если на его машине нет следов аварии.

Даже если транспорт не получил повреждений, можно доказать, кто спровоцировал аварию. Для этого крайне важно иметь видеозапись ДТП и привлечь свидетелей.

Обычно такие аварии бывают следствием провокаций, но рассматриваются они как обычные ДТП. Это Верховный суд постановил еще в 2017 году. Возмещать ущерб обязан провокатор или его страховая компания.

- Как правило, бесконтактные ДТП доказываются только с помощью видеозаписи, — пояснил автоюрист «Газете.Ru»

Чаще всего такие аварии бывают на трассах, когда лихач резко возвращается на свою полосу после обгона, а следующий за ним водитель слетает в кювет, чтобы не было столкновения. Тогда виноват в ДТП тот, кто подрезал. Но важным доказательством будет видеозапись и свидетельские показания. Нужно переписать контакты тех, кто был рядом.

- Когда на место прибыл экипаж ДПС, нужно не только верно составить схему, где расположены машины, но и убедиться, что виновник при этом нарушал ПДД, — заключил Колпаков.

Не стоит забывать о других способах, которые злоумышленники используют на дорогах. Среди них есть приемы с незаметным торможением, создание фишинговых сайтов операторов платных дорог и так называемый треугольник, который аферисты используют при продаже машин, передает газета "Известия".

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