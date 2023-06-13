В Харьковской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянском районе. Фото: REUTERS

Сирены воздушной тревоги включены в Харьковской области вечером во вторник 13 июня. Такие данные размещены на официальном украинском ресурсе оповещения граждан о воздушных тревогах.

Кроме того, на карте воздушных тревог отмечена и подконтрольная Киеву территория Запорожской области. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в этих регионах. По данным карты оповещений, на территории Запорожской области взрывы прозвучали в 23.10 по местному времени, а в Харьковской – в 23.02. Речь идет о Купянском районе Харьковской области, уточняет издание «Зеркало недели».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия стягивает дополнительные резервы к линии соприкосновения в Запорожской области.

Также сообщалось, что военные подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России захватили в ходе боевых действий на Запорожском направлении западную технику украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

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