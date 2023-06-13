В Восточной Европе может возникнуть коалиция против президента Украины Владимира Зеленского. Фото: REUTERS

Коалиция против президента Украины Владимира Зеленского и против поддержки Киева в украинском конфликте может сформироваться в Восточной Европе. Такое развитие событий допустил бывший советник Кучмы Олег Соскин.

Политолог отметил, что у Зеленского «появляется очень много противников». Об этом Соскин заявил, выступая в своем видеоблоге на YouTube.

Соскин назвал Венгрию и Словакию в качестве стран, которые могут составить основу такой коалиции.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», - резюмировал аналитик.

Ранее дин из ближайших соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, журналист Жолт Байер высказал мнение, что современная Украина является аналогом нацистской Германии.

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддержание диалога с российским руководством необходимо для сохранения шанса урегулирования конфликта на Украине.

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