СМИ: ночь на 14 июня в Одессе прогремели взрывы

В ночь на 14 июня в Одессе прогремели взрывы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на среду 14 июня в Одессе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство ТСН. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным официального украинского ресурса оповещения, сирены воздушной тревоги включились в Одесской области в 02.26 по местному времени. Отбой воздушной тревоги был дан в 02.53. После этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области вечером во вторник 13 июня прогремели взрывы.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 325 млн долларов. Речь идет о выделении Украине средств ПВО, боеприпасов, в том числе для ракетных систем залпового огня HIMARS, и бронетехнике. Всего Украина в рамках нового американского пакета военной помощи получит 25 единиц бронетехники - 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker.

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