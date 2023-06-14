Путин наградил актрису Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Актриса Светлана Немоляева награждена орденом "За заслуги перед Отечеством".
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.
Немоляева получила высокую награду за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», сказано в тексте документа.
Светлане Немоляевой 76 лет, она получила широкую известность как актриса театра и кино. В частности, популярность ей принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж».
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