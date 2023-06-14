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НовостиЗвезды14 июня 2023 1:36

Путин наградил актрису Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Актриса получила орден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Мария ПАВЛОВА
Актриса Светлана Немоляева награждена орденом "За заслуги перед Отечеством".

Актриса Светлана Немоляева награждена орденом "За заслуги перед Отечеством".

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.

Немоляева получила высокую награду за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», сказано в тексте документа.

Светлане Немоляевой 76 лет, она получила широкую известность как актриса театра и кино. В частности, популярность ей принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж».

Всё р Светлане Немоляевой читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что состоялась торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Все награды лично вручил президент Владимир Путин в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.

Почему Владимир Путин растрогался на во время вручения наград в честь Дня России, читайте здесь на KP.RU.