Иностранные наемники вместе с военнослужащими ВСУ захватывают дорогие особняки в Херсоне. Фото: REUTERS

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, захватывают дорогие особняки в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Сообщается, что захвачены два квартала частных домов элитной застройки в престижном районе. В частности, группа иностранных наемников и военнослужащих ВСУ по состоянию на 30 мая размещалась в частном двухэтажном особняке по улице 4-я Верёвчина в Херсоне, рассказал собеседник агентству.

«Дом расположен в элитной застройке и окружен частными домовладениями», - уточнил он.

По словам силовика, речь идет о формировании, в состав которого входят наемники из Грузии.

Напомним, президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 июня, прокомментировал удары Вооруженных сил Украины, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.

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