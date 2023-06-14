Захарова назвала киевские власти «кровавыми клоунами» под эгидой НАТО

Захарова назвала киевские власти группой "кровавых клоунов" под эгидой НАТО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Киевские власти являются «группой кровавых клоунов», которая действует под эгидой НАТО. Так образно прокомментировала последние высказывания о спецоперации генсека альянса Йенса Столтенберга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на слова Столтенберга о том, что спецоперация якобы стала «нападением» на основные ценности и свободы.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», - написала Захарова в Telegram.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает невозможным назвать точные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. Столтенберг уточнил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не будет обсуждаться до победы ВСУ в текущем конфликте.

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