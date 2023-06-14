Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливающей Белгородскую область

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали позиции ВСУ, с которых обстреливали Белгородскую область. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили позиции артиллерии ВСУ, которые вели обстрел населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что были задействованы расчеты «Мста-Б» и Д-30.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы противника», - рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Напомним, семь беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область 11 июня 2023. Со стороны Украины обстреляли семь населенных пунктов в четырех муниципалитетах нашего региона.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем украинские неонацисты регулярно атакуют Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии, и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.

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