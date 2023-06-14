Мошенники отправляют россиянам в мессенджерах поддельные удостоверения сотрудников банка

Мошенники пользуются мессенджерами, чтобы прислать своим жертвам копии поддельных документов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники отправляют россиянам в мессенджерах фото поддельных документов, в том числе фальшивые удостоверения сотрудников банков, чтобы подтвердить свои легенды. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», - цитирует РИА Новости высказывание Кузнецова на ПМЭФ.

Специалист подчеркнул, что мошенники не используют принципиально новую схему, но лишь пытаются сделать старые схемы более убедительными. В частности, среди фальшивых документов, копии которых они пересылают своим жертвам, может быть «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».

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Ранее Станислав Кузнецов рассказал, что нынешние мошенники усложнили методы своей работы. Они могут долго обрабатывать очередную жертву, чтобы убедить её перевести деньги, соблазняя финансовой выгодой и даже предлагая некую должность с высокой оплатой. Виды телефонного мошенничества и способы защиты от него здесь на KP.RU.

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