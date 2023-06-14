Что произошло в ночь на 14 июня

Взрывы прогремели в Одессе после объявления воздушной тревоги в ночь на 14 июня. Фото: REUTERS

В ночь на среду 14 июня в Одессе прогремело несколько взрывов. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

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