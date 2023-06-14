Греф заявил о невозможности быстрой перестройки экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика была сильно интегрирована в мировую и быстрая ее перестройка невозможна.

«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», - заявил глава Сбербанка в интервью РБК, комментируя вопрос о переориентации сырьевого экспорта на Восток.

Как уточнил Греф, Россия производит целый ряд товаров в объеме, который является излишним для внутреннего рынка, поэтому она продолжит оставаться страной, ориентированной на экспорт.

По его словам, на данный момент стоит вопрос о том, насколько удастся воспользоваться потенциалом внутреннего спроса, в том числе за счет ухода с рынка традиционных поставщиков.

Напомним, ранее Греф предупредил, что развитие искусственного интеллекта показывает его эффективность и реальную пользу в масштабах страны, а ведущие в данной сфере государства могут создать закрытый клуб, который ограничит возможности для других стран развиваться в этом направлении.