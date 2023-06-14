Al Jazeera: США сами виноваты в потере позиций на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон теряет свои позиции на Ближнем Востоке, но ответственность за происходящее он несет сам. Об этом написал политический аналитик Марван Бишара в материале для Al Jazeera.

Как отмечается в статье, на данный момент Белый дом находится в отчаянии от растущего влияния Китая в богатом нефтью регионе Персидского залива, однако публично преуменьшает всю важность отношений с Ближним Востоком.

Отмечается, что усиление влияния Москвы на Ближнем Востоке также напрягает Вашингтон, а попытки оказывать давление на страны Ближнего Востока не приносят США каких-либо результатов.

Бишар обратил внимание на отказ Саудовской Аравии выполнить просьбу США по увеличению добычи нефти для снижения ее рыночной стоимости. Как заявил обозреватель, наследный принц Мухаммед бен Салман показал Вашингтону «средний палец».

Напомним, ранее The Washington Post писал о том, что Саудовская Аравия осенью прошлого года угрожала США ухудшением отношений из-за слов американского президента Джо Байдена о необходимости увеличить добычу нефти.