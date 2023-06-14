В Конгресс США внесены статьи об импичменте Байдену Фото: REUTERS

Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в Конгресс Соединенных Штатов статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену, указав в причинах такого решения неспособность действующего главы государства обеспечить безопасность южных границ страны.

«Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», - написала американский законодатель в своем Twitter.

Напомним, ранее политический аналитик Александр Асафов оценил вероятность объявления импичмента Байдену, заявив, что такое практически невозможно даже в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс. Как писал сайт KP.RU, специалист также обратил внимание на то, что ранее бывшего президента США Дональда Трампа не смогли сместить с должности подобным образом.