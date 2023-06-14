Рогов: российская ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Пологам в Запорожье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские военнослужащие предприняли попытку нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, российская система ПВО смогла отразить попытку ВСУ нанести ракетный удар.

"Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты", - сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

Напомним, 13 июня 2023 года Владимир Рогов сообщал, что украинская армия стягивает дополнительные резервы к линии соприкосновения в Запорожской области.

Ранее командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов выражал мнение о том, что украинцы, скорее всего, попытаются прорвать оборону 58 армии в Запорожье и выйти к азовскому морю.