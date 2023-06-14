Минобороны РФ заключило контракты с 10 добровольческими формированиями Фото: Александр КОЦ

Российское Минобороны подписало контракты с 10 добровольческими формированиями. Документ определяет деятельность таких подразделений в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.

"В рамках реализации руководства страны о повышении роли добровольческих формирований в ходе СВО был заключен контракт с 10 добровольческими формированиями. С большим одобрением личный состав добровольческих формирований принял решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим", - отметил представитель Минобороны генерал-лейтенанта Владимир Алексеев.

Также в ведомстве добавили, что документ регулирует деятельность формирований в зоне проведения спецоперации и распространение на добровольцев и членов их семей принятых государством мер соцзащиты и поддержки. Его подписали представитель Минобороны и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому каждый доброволец, отправившийся в зоне проведения спецоперации, получит гарантированную возможность пройти бесплатную реабилитацию.

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