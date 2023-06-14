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НовостиВ мире14 июня 2023 6:24

На границе Латвии появились очереди украинцев и молдаван, ожидающих въезда в РФ

LSM: на границе Латвии очереди украинцев и молдаван, ожидающих въезда в Россию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На границе Латвии появились очереди украинцев и молдаван, ожидающих въезда в Россию

На границе Латвии появились очереди украинцев и молдаван, ожидающих въезда в Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пропускном пункте «Виентули», расположенном на границе Латвии выстроилась очередь из украинских и молдавских граждан, желающих въехать в Россию. Об этом пишет портал LSM.

Как передает издание, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи украинским гражданам, желающим вернуться на родину в новых российских регионах. В местной пограничной службе уточняют, что данные очереди стали возникать еще в конце мая этого года, а из причин названа медленная проверка въезжающих со стороны России.

Отмечается, что среди желающих перейти границу, кроме украинских граждан, есть и молдавские. «Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять», - заявил один из них.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рекомендовал жителям новых российских регионов получать паспорта России.

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