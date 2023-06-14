В Братске более 35 человек обратились к врачам после отравления шаурмой

В Братске более 35 человек отравились шаурмой и попали в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске за прошедшие два дня - 12 и 13 июня - более 35 жителям поставили диагноз острая кишечная инфекция. Все пострадавшие приобрели и употребили шаурму из кафе на улице Кирова.

Как стало известно, большая часть пострадавших находится дома в состоянии легкой и средней тяжести, а еще 11 человек находятся под наблюдением врачей. Среди них 6 взрослых и 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

"Пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе "Шаурму хочу", - заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Сейчас специалистами проводится эпидемиологическое расследование. На данный момент уже отобраны пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направят на лабораторные исследования. Пока кафе временно не работает, при этом идет подготовка материалов в суд об остановке работы заведения. В СУ СК по Иркутской области возбудили уголовное дело, проверку также провела прокуратура региона.