Медведев пригрозил уничтожать проложенную в океане кабельную связь Запада

Медведев напомнил о возможности уничтожить проложенную в океане кабельную связь Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что западные страны могли быть соучастниками подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

По его словам, если исходить из того, что данное сообщение верно, то у Москвы нет каких-либо причин воздерживаться от уничтожения проложенной по дну океана кабельной связи западных стран.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 13 июня, издание Politico сообщило, что в подготовке подрыва «Северных потоках» и даже руководить данной операцией мог главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.