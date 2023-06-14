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НовостиПолитика14 июня 2023 6:52

Медведев призвал провести санитарную зону на Украине по границам Львова

По словам политика, такая зона станет новыми безопасными границами «страны 404»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев призвал провести санитарную зону на Украине по границам Львова

Медведев призвал провести санитарную зону на Украине по границам Львова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о санитарной зоне на Украине, заявив, что, с учетом поставок дальнобойных видов оружия Киеву, такая зона должна проходить по границам Львова.

Политик обратил внимание на слова российского президента Владимира Путина, указавшего на необходимость создания демилитаризованной зоны в целях безопасности России.

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале, добавив, что это станет «новыми безопасными границами того, что раньше называли "страна 404"».

Напомним, днем ранее, 13 июня, российский лидер допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине в том случае, если обстрелы регионов России будут продолжаться.

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