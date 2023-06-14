Медведев призвал провести санитарную зону на Украине по границам Львова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о санитарной зоне на Украине, заявив, что, с учетом поставок дальнобойных видов оружия Киеву, такая зона должна проходить по границам Львова.

Политик обратил внимание на слова российского президента Владимира Путина, указавшего на необходимость создания демилитаризованной зоны в целях безопасности России.

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале, добавив, что это станет «новыми безопасными границами того, что раньше называли "страна 404"».

Напомним, днем ранее, 13 июня, российский лидер допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине в том случае, если обстрелы регионов России будут продолжаться.

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