Регина Тодоренко пожаловалась на здоровье накануне 33-летия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Регина Тодоренко накануне 33-летия пожаловалась на своей странице в социальной сети на череду неприятностей, которые произошли с ней перед днем рождения.

«У меня прям караван неприятностей. У младшего конъюнктивит, у старшего отит, у меня лактостаз. Завтра праздник. Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала», - рассказала телеведущая в личном Телеграм-канале, отметив также, что из-за проблем со здоровьем совсем не ощущает радости от приближающегося праздника.

По ее мнению, проблема с молоком началась после двухчасовой задержки в аэропорту. Как рассказала Тодоренко, накануне ее задержали в аэропорту, где около двух часов проверяли документы. Все это время у нее было сцеженное грудное молоко, которое могло испортиться при неправильном хранении.

Напомним, в мае 2021 года, тоже незадолго до своего дня рождения Тодоренко попала в больницу, однако позже сообщила, что с ней «все хорошо».

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