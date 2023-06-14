В 2023 году родители потратят на выпускной в среднем 15 тысяч рублей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В среднем родители выпускников тратят на проведение праздника 15,2 тысяч рублей. Из них 4 тыс. уходит на организацию праздника, а остальное на наряды.
Родителям девочек подготовка к выпускному обходится дороже, за счет трат на платье и аксессуары. У них уходит максимальная сумма, а родителям мальчишек предстоит потратить меньше – 12,8 тыс.рублей. Таковы данные исследования «Авито».
Организационная часть праздника для класса, в котором в среднем учатся 25 человек, составляет 100 тыс.рублей. В эту сумму входит аренда лофта, ресторана, или выпускной на теплоходе. Кейтеринг обходится в 1,5 тыс.рублей на человека.
Бюджет на ведущего и диджея — около 17,5 тысяч рублей, а услуги фотографа обойдутся в 10-15 тысяч рублей, пишет NEWS.ru.
Траты на выпускницу:
Платье в пол – 4,3 тыс.рублей,
Брючный костюм – 2,3 тыс.руб,
Аксессуары - 430 рублей.
Туфли – 2 тыс.руб,
Вечерний макияж- 2,5 тыс.руб,
Прическа - 2 тыс.рублей.
Траты на выпускника:
Костюм – от 3,4 до 6,4 тыс. руб,
Рубашка - 1,7 тыс. руб.,
Галстук или бабочка – 1 тыс.руб,
Обувь – 2,7 – 4 тыс.руб.