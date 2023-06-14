В 2023 году родители потратят на выпускной в среднем 15 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среднем родители выпускников тратят на проведение праздника 15,2 тысяч рублей. Из них 4 тыс. уходит на организацию праздника, а остальное на наряды.

Родителям девочек подготовка к выпускному обходится дороже, за счет трат на платье и аксессуары. У них уходит максимальная сумма, а родителям мальчишек предстоит потратить меньше – 12,8 тыс.рублей. Таковы данные исследования «Авито».

Организационная часть праздника для класса, в котором в среднем учатся 25 человек, составляет 100 тыс.рублей. В эту сумму входит аренда лофта, ресторана, или выпускной на теплоходе. Кейтеринг обходится в 1,5 тыс.рублей на человека.

Бюджет на ведущего и диджея — около 17,5 тысяч рублей, а услуги фотографа обойдутся в 10-15 тысяч рублей, пишет NEWS.ru.

Траты на выпускницу:

Платье в пол – 4,3 тыс.рублей,

Брючный костюм – 2,3 тыс.руб,

Аксессуары - 430 рублей.

Туфли – 2 тыс.руб,

Вечерний макияж- 2,5 тыс.руб,

Прическа - 2 тыс.рублей.

Траты на выпускника:

Костюм – от 3,4 до 6,4 тыс. руб,

Рубашка - 1,7 тыс. руб.,

Галстук или бабочка – 1 тыс.руб,

Обувь – 2,7 – 4 тыс.руб.