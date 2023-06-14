Терапевт Ромасов предупредил, что пить воду из городских родников опасно Фото: Павел КЛОКОВ

Врач-терапевт Иван Ромасов ответил на вопрос, безопасно ли пить воду из природных источников. Существует мнение, что вода из родников и чистых ручьев безопасна, но эксперт сомневается в таком утверждении.

Министерство экологии России и Роспотребнадзор ведут подробный перечень всех проверенных и безопасных родников и источников. Делается анализ воды и рядом с источником устанавливается табличка, где указан состав воды, дата проведения анализов и контакты ответственного лица. Только такие источники считаются безопасными.

- Родники относятся к поверхностным водам. Это вода неглубокого залегания, куда попадает все, что находится на поверхности земли, - говорит врач «Газете.ru».

Потенциально такие источники являются нечистыми, особенно если они находятся в черте города. Практически в каждом можно найти кишечную палочку или превышение иных показателей. Пить такую воду без системы очистки опасно.

Безопасным будет считаться источник, если в 50 метрах выше по течению нет туалетов, выгребных ям, мест хранения пестицидов или сельхоз объектов и химических предприятий. До автомобильных и железных дорог должно быть не менее 30 метров. Помимо этого, источник не должны располагаться на болотистой или затапливаемой паводками местности, в оползневой зоне.

Так что в пределах города лучше не пить воду из поверхностных источников, заключил терапевт. В противном случае можно подхватить дизентерию, холеру, ботулизм, лихорадку Денге, гепатит А (болезнь Боткина), легионеллез, тиф и многое другое.

Есть риск заразиться гельминтозом: в воде могут содержаться личинки аскарид и тд. А еще можно отравиться фтором, свинцом, ртутью.

Симптомами отравления будут озноб, жажда, тошнота, рвота, головокружение, диарея. В таком случае нужно как можно скорее вызвать скорую помощь.

Ежедневно человеку рекомендуют пить около двух литров чистой воды, но не вся она одинаково полезна.

Если родник находится в чистой природной зоне, а сам ключ не задевает известковые, свинцовые залежи, то вода будет полезной. Но нужно точно знать природу родника, передает "360".

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