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НовостиОбщество14 июня 2023 7:24

Терапевт Ромасов предупредил, что пить воду из городских родников опасно

Можно подхватить много различных недугов
Елена АКИМОВА
Терапевт Ромасов предупредил, что пить воду из городских родников опасно

Терапевт Ромасов предупредил, что пить воду из городских родников опасно

Фото: Павел КЛОКОВ

Врач-терапевт Иван Ромасов ответил на вопрос, безопасно ли пить воду из природных источников. Существует мнение, что вода из родников и чистых ручьев безопасна, но эксперт сомневается в таком утверждении.

Министерство экологии России и Роспотребнадзор ведут подробный перечень всех проверенных и безопасных родников и источников. Делается анализ воды и рядом с источником устанавливается табличка, где указан состав воды, дата проведения анализов и контакты ответственного лица. Только такие источники считаются безопасными.

- Родники относятся к поверхностным водам. Это вода неглубокого залегания, куда попадает все, что находится на поверхности земли, - говорит врач «Газете.ru».

Потенциально такие источники являются нечистыми, особенно если они находятся в черте города. Практически в каждом можно найти кишечную палочку или превышение иных показателей. Пить такую воду без системы очистки опасно.

Безопасным будет считаться источник, если в 50 метрах выше по течению нет туалетов, выгребных ям, мест хранения пестицидов или сельхоз объектов и химических предприятий. До автомобильных и железных дорог должно быть не менее 30 метров. Помимо этого, источник не должны располагаться на болотистой или затапливаемой паводками местности, в оползневой зоне.

Так что в пределах города лучше не пить воду из поверхностных источников, заключил терапевт. В противном случае можно подхватить дизентерию, холеру, ботулизм, лихорадку Денге, гепатит А (болезнь Боткина), легионеллез, тиф и многое другое.

Есть риск заразиться гельминтозом: в воде могут содержаться личинки аскарид и тд. А еще можно отравиться фтором, свинцом, ртутью.

Симптомами отравления будут озноб, жажда, тошнота, рвота, головокружение, диарея. В таком случае нужно как можно скорее вызвать скорую помощь.

Ежедневно человеку рекомендуют пить около двух литров чистой воды, но не вся она одинаково полезна.

Если родник находится в чистой природной зоне, а сам ключ не задевает известковые, свинцовые залежи, то вода будет полезной. Но нужно точно знать природу родника, передает "360".

Ранее, врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, почему не стоит пить много минеральной воды. Если вода лечебная, то стоит пить по 250-300 мл 3-4 раза в день, курс обычно составляет 18-20 дней, пишет ФАН.

Тем временем, в Москве приняты в эксплуатацию девять зон отдыха, где разрешено купаться. Остальные зоны не соответствуют санитарным требованиям и можно заразиться во время купания, передает Москва 24.