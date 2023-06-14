Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Украиной спиртзавода в поселке Теткино

Губернатор Старовойт сообщил об украинском обстреле спиртзавода в поселке Теткино Фото: Александр КОЦ

В поселке Теткино Курской области ВСУ обстреляли спиртзавод. Из-за этого оказалась нарушена подача энергоснабжения предприятия и разрушились технологические линии. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение", - написал он в своем телеграмм-канале.

Также курский губернатор отметил, что под огнем оказались населенные пункты приграничного Глушковского района. Помимо того, удары пришлись и на села Коровяковка и Попово-Лежачи, там обошлось без каких-либо повреждений.

Между тем, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что регион смог с минимальными потерями пережить наводнение, вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС. По его словам, пострадавшие в результате потопа территории возможно полностью восстановить.