Сергей Цивилев: На ПМЭФ-2023 Кузбасс подпишет 15 соглашений с инвесторами и другими регионами

Фото: Петр Ковалев/ТАСС.

Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Глава региона рассказал о соглашениях, которые будут подписаны на ПМЭФ-2023. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

«Кузбасс традиционно активно участвует в ПМЭФ. Все соглашения, ранее подписанные на полях форума, направлены на улучшение качества жизни каждого кузбассовца. Нашей делегации в этом году предстоит напряженная и, уверен, продуктивная работа. К подписанию запланированы около 15 соглашений, в том числе с разными регионами России и крупными компаниями. Они предусматривают сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах», - рассказал Сергей Цивилев.

В рамках форума пройдет заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Как председатель ассоциации Сергей Цивилев подпишет с Агентством стратегических инициатив договор о сотрудничестве, направленный на улучшение инвестиционного климата и решение социальных проблем в СФО.