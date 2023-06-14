Экс-координатор штаба Навального* в Уфе Чанышева приговорена к 7,5 года за экстремизм

Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кировский районный суд в Уфе вынес приговор координатору штаба Алексея Навального* Лилии Чанышевой по статье об организации экстремистского сообщества. Она была приговорена к 7,5 года тюремного заключения и штрафу 400 тысяч рублей.

«Назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей», - приводит ТАСС заявление судьи.

При этом Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям, связанным с «участием в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», а также «публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности». Как отмечается, она была освобождена от отбывания наказания по этим двум статьям за истечением срока давности.

Напомним, ранее Алексей Навальный** сказал о том, что из дела об экстремизме в отношении него выделено новое дело по статье о терроризме. Незадолго до этого суд принял решение признать его виновным по новому делу о мошенничестве.

* Признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России

** Включен в список террористов и экстремистов