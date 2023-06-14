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НовостиОбщество14 июня 2023 8:37

Экс-координатор штаба Навального* в Уфе Чанышева приговорена к 7,5 года за экстремизм

Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям

Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кировский районный суд в Уфе вынес приговор координатору штаба Алексея Навального* Лилии Чанышевой по статье об организации экстремистского сообщества. Она была приговорена к 7,5 года тюремного заключения и штрафу 400 тысяч рублей.

«Назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей», - приводит ТАСС заявление судьи.

При этом Чанышеву освободили от отбывания наказания по двум другим статьям, связанным с «участием в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», а также «публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности». Как отмечается, она была освобождена от отбывания наказания по этим двум статьям за истечением срока давности.

Напомним, ранее Алексей Навальный** сказал о том, что из дела об экстремизме в отношении него выделено новое дело по статье о терроризме. Незадолго до этого суд принял решение признать его виновным по новому делу о мошенничестве.

* Признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России

** Включен в список террористов и экстремистов