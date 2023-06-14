LTV: украинские беженцы попали в тяжелые условия на КПП между Латвией и Россией

LTV: желающие попасть в Россию украинские беженцы попали в тяжелые условия на КПП в Латвии Фото: REUTERS

Телеканал LTV сообщил, что на латвийском пропуском пункте Виентули на границе с Псковской областью скопилась большая очередь из граждан Украины, желающих въехать в Россию. При этом волонтеры заявляют о тяжелой гуманитарной ситуации на пункте пропуска.

“С прошлой недели на КПП Виентули действует пункт помощи для украинцев. <...> У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается <…>, чтобы помочь родственникам, чьи дома только что затопило”, — отметили на телеканале.

При этом волонтеры из ассоциации “Твои друзья” отмечают, что на границе образовалась тяжелая гуманитарная обстановка.

“Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты”, — сообщила телеканалу волонтер Диана Киселева.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, куда чаще всего бегут за счастьем и спасением вынужденные переселенцы с Украины и почему большинство из них предпочитают Россию, а не Польшу или Германию.

По официальным данным ООН к концу 2022 года в Россию приехали 2 млн 800 тыс. вынужденных переселенцев с Украины, что в двое больше, чем в Польшу и втрое больше, чем в Германию. Даже в ООН признавали, что люди, которые живут на Украине, больше симпатизируют России и хотят оставаться в нашей цивилизации с нашим менталитетом.

При этом представители Организации Объединенных Наций регулярно допускаются к встрече с украинскими беженцами – недавно делегация ООН по делам беженцев в России посещала Приморье.