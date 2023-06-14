Правительство расширило список пунктов пропуска, где предоставляют услугу Tax Free Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском правительстве расширили перечень пропускных пунктов, где предоставляется услуга Tax Free. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно официальному сообщению, правительство увеличило список пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Таким образом, иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в нескольких пунктах пропуска. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

В сообщении речь идет о пропускных пунктах, находящихся в следующих регионах и городах: Кяхта и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальск и Чита в Забайкальском крае, Красноярск Красноярского края, Краскино в Приморском крае, Благовещенск в Амурской области и Иркутск в Иркутской области.

Также российское правительство на заседании 13 июня одобрило проект закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний.