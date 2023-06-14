Александр Дрозденко: На ПМЭФ представим инвестиционную стратегию развития туризма Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко представит на ПМЭФ-2023 инвестиционную стратегию развития туризма Ленинградской области. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме представит инвестиционную стратегию развития туризма Ленинградской области. Глава региона расскажет о вариантах использования земель лесного фонда для создания новых туристических объектов. Сейчас по закону на таких землях нельзя строить не только отели и турбазы, но небольшие сооружения, необходимые для комфорта отдыхающих. Ленинградская область предлагает внести поправки в федеральное законодательство и упростить перевод земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели.

«Наш регион привлекателен для любых туристов - на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысяч номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки - это земли Гослесфонда», - отметил Александр Дрозденко.

Стратегия содержит данные о сроках окупаемости инвестиций в туристические объекты на Ладоге, Тихвине, а также возле горнолыжных курортов.

«Готовимся на ПМЭФ представить вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко инвестиционную стратегию развития туризма Ленобласти. Стратегия максимально практическая. По территориям определены точки роста, просчитана окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения. При этом туризм рассматриваем как и стройку: каждый рубль, вложенный в отрасль, тянет за собой развитие малого бизнеса и рост доходов жителей в конкретном поселении», - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что после перевода земель лесного фонда рекреационная функция территорий будет сохранена. Их можно будет использовать только под туристические объекты.

«Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство для закрепления возможности строительства туробъектов на землях лесного фонда, включая ООПТ, с сохранением категории земельных участков. В том числе, чтобы эти объекты размещения не становились новыми необъятными коттеджными поселками, - рассказал глава Ленинградской области. - Решение: «в ручном режиме» обеспечим проведение по всей цепочке получения разрешений и согласований 2-3 рекреационных объекта. Выявим проблемные точки для «адресной» работы с федералами, чтобы создать «зеленый коридор» для инвесторов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня и продлится до 17 июня. Основной площадкой проведения мероприятий форума станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».