Губернатор Глеб Никитин: «Мы благодарим медиков за их труд, неравнодушие, преданность профессии»

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

«В эти дни мы благодарим медиков за их труд, неравнодушие, преданность профессии. Развитие системы здравоохранения — одна из главных государственных задач. Сегодня в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональных инициатив закупается оборудование, проводится ремонт медучреждений в разных уголках региона, обновляется парк медицинских автомобилей. Но главная ценность медицины — это люди. Нижегородские медработники активно участвовали в оказании помощи в новых регионах страны, с лучшей стороны проявили себя в самых сложных экстренных ситуациях», — обратился к медикам со словами благодарности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в числе получивших личные награды - медработники, которые проявили себя 6 мая, когда был совершен теракт в отношении Захара Прилепина.

«Наталья Волкова из Борской ЦРБ, Виктор Селивёрстов из Центра медицины катастроф, Александр Голенков и Александра Окулова из больницы им. Семашко – все они действовали как единая команда. Даже для таких опытных специалистов оказание помощи Захару после теракта - работа сложная, но каждый из них говорит об этом скромно и буднично: "Делали то, что должны были", - рассказал Глеб Никитин.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Среди 11 награжденных медиков за работу в сложных условиях на территории ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях – врач-неонатолог Областного перинатального центра Елена Иванцова.

Она рассказала, что вместе с еще полутора десятками нижегородских медиков работала в Донецке в течение месяца.

«За это время нам удалось осмотреть 3890 детей, при этом некоторые ребята ранее не показывались специалистам. Родители детей благодарили нас за то, что мы не побоялись приехать. Если позовут — с радостью поеду туда вновь», — подчеркнула Елена Иванцова.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов убежден, искренние слова благодарности в адрес медработников должны звучать не только в моменты торжественных мероприятий, а каждый день.

«Люди в белых халатах ежедневно протягивают руку помощи и спасают всех, кто в этом нуждается, жертвуя личным временем, пропуская через себя каждую историю. Врачевание — это талант, дар свыше, поэтому я призываю каждого специалиста как можно дольше оставаться в профессии. Желаю сотрудникам нижегородской службы здравоохранения благополучия, самореализации и постоянного движения вперед, чтобы наша медицина становилась еще более эффективной», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Благодарностью председателя областного парламента отмечены Нижегородская областная клиническая больница имени Н. А. Семашко, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер, Научно-исследовательский институт — Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени Б. А. Королёва, Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, городская поликлиника № 7 Нижнего Новгорода, Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 имени П. П. Кащенко и детская городская поликлиника № 48 Нижнего Новгорода.

От имени Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия Епископ Дальнеконстантиновский, викарий Нижегородской епархии Филарет наградил Краснобаковскую ЦРБ, нижегородский родильный дом № 1, детскую городскую больницу № 17 и городскую клиническую больницу № 40 Нижнего Новгорода, а также Арзамасский медицинский колледж.