Прокурор Швеции надеется осенью назвать виновных в терактах на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Расследование терактов на "Северных потоках" подходит к завершающей стадии. Прокурор Швеции выразил надежду, что уже осенью будут выдвинуты обвинения и ответственный за диверсию будет найден.

"Да, мне кажется, что со временем это прояснится, - сказал он. - Мне кажется, что мы приближаемся к финальной стадии. Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении", - заявил прокурор Матс Юнгквист в интервью Шведскому радио, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что при расследовании были обнаружены следы взрывчатки. По словам прокурора, у данной взрывчатки определенный состав, позволяющий сделать некоторые выводы.

Напомним, ранее власти ФРГ не стали комментировать информацию о том, что они знали о подготовке к теракту на российских газопроводах Nord Stream 1 и 2. В кабинете Министров Германии сослались на то, что не могут раскрывать детали расследования.