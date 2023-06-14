Лукашенко заявил о скором завершении украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором завершении украинского конфликта, указав на то, что к этому есть большие предпосылки. При этом белорусский лидер отметил, что позже ждет «много проблем» от «очумелых» западных стран.

«В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут», - заявил белорусский президент в эфире «России 1» в среду, 14 июня.

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что причина украинского конфликта находится гораздо глубже, чем думают некоторые. По его словам, для Вашингтона важно поставить Европу на колени. Как заявил Лукашенко, на данный момент времени Соединенные Штаты давят на европейские страны и хотят «расчленить» Европу. «Им надо этот котел заварить, чтобы господствовать», - подчеркнул тогда он.