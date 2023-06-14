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НовостиЗвезды14 июня 2023 9:50

Помощница режиссёра Сокурова опровергла сообщения о его госпитализации

Режиссёр проходит плановый медицинский осмотр
Сергей КУДРИН
Помощница режиссёра Сокурова опровергла сообщения о его госпитализации

Помощница режиссёра Сокурова опровергла сообщения о его госпитализации

Фото: Александр ГЛУЗ

Помощница режиссёра Александра Сокурова, Маргарита Афонина, опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что её начальник экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за болей в сердце. По словам Афониной, волноваться не о чем. Её слова приводит агентство РИА Новости.

Как подчеркнула Афонина, беспокоиться решительно не о чем, так как Сокуров находится на плановом медицинском осмотре. Сам режиссёр, при этом, комментировать домыслы о своём состоянии отказался, однако на связь с журналистами вышел.

По разошедшимся изначально слухам, Сокурову якобы стало плохо в собственный день рождения, из-за чего его забрала служба неотложной помощи и увезла в больницу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 5 июня Сокуров присутствовал в Большом Драматическом театре, на церемонии прощания с актёром Сергеем Дрейденом, звездой фильма «Окно в Париж».