Рогов: российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: российские военные пресекли новую попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские вооруженные силы в Запорожской области на одном из участков смогли пресечь очередную попытку атаки украинских войск. Об этом 14 июня сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня ранним утром противник на одном из участков фронта предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Напомним, 9 июня 2023 года российский президент Владимир Путин подтвердил начало наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что попытки украинского наступления провалились.

Ранее Владимир Рогов также сообщил о том, что украинские военные предприняли попытку нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. Российская система ПВО смогла отразить попытку ВСУ нанести ракетный удар.