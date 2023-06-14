Лукашенко сказал, куда послал украинскую делегацию с предложением переговоров о мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предложил идти «на хрен» украинской делегации. Такую резкую реакцию у белорусского лидера вызвало предложение провести новые переговоры о мире в Стамбуле после тех, что ранее не удалось завершить во Львове.

Как сообщил Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский предложил ему провести переговоры. На встречу с ним после этого прибыл начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и переговорный процесс начался. Однако успешного исхода не получилось.

«Мы поехали через границу их, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен, какой Стамбул», - заявил белорусский президент.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Лукашенко также заявил о скором завершении украинского конфликта, отметив, что к этому есть большие предпосылки.