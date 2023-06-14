МегаФон внедрил в образование надежный облачный ресурс

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«МегаФон Облако» дает возможность слушателям и преподавателям обмениваться информацией на одной площадке, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру, не затрачивая на это дополнительные средства.

Вся информация, необходимая для дистанционного обучения, содержится на виртуальных серверах в интеграции с объектным хранилищем S3, особенность которого в том, что для него все объекты равнозначны. А значит, можно не только удобно хранить разнородную информацию, но и быстро получать к ней доступ. МегаФон поддерживает базы данных по сервисной модели и обеспечивает их безопасность.

Кстати, «МегаФон Облако» каждый год подвергается глубоким проверкам на безопасность и успешно проходит аттестацию по наивысшему уровню защищенности персональных данных и наивысшему требованию по информационной безопасности.

-Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер, мы полностью обеспечиваем информационную безопасность в облачной среде, и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика, - сообщил директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.