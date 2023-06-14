Правительство рассмотрит проект признания многодетными семей с тремя и более детьми

В Минтруде предложили считать многодетными семьями те, где воспитываются от трех и более детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Правительство РФ внесен проект документа, согласно которому статус многодетной семьи получают те семьи, где воспитываются от трех и более делей.

Об этом в среду, 14 июня, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

“Закрепление статуса многодетной семьи - это обновленная редакция проекта указа внесена в правительство. Предлагается установить, что многодетная семья - это семья с тремя и более несовершеннолетними детьми", - сказал министр труда и соцзащиты РФ, выступая в Госдуме.

Напомним, 15 мая Министерство труда РФ предложило закрепить единый статус многодетных семей за теми семьями, где воспитываются от трех и более несовершеннолетних детей. На данный момент единого статуса многодетных семей в России нет - в некоторых регионах такими семьями считаются те, где воспитываются пять детей.