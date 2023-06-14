Лукашенко заявил, что в ходе наступления ВСУ потеряли до 40 тысяч бойцов

Лукашенко заявил, что в ходе наступления ВСУ с 4 июня потеряли до 40 тысяч бойцов Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за все время попыток начать обещанное наступление ВСУ потеряли убитыми около 40 тысяч военных.

"”Наступ” 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч", — заявил белорусский лидер в интервью на телеканале “Россия 1”.

Также он отметил, что западная техника, в том числе БМП Bradley и танки Leopard горят не хуже, чем и другая техника. Президент России Владимир Путин также отмечал, что военная техника западных союзников Киева, как и предполагалось, "прекрасно горит" в зоне спецоперации на Украине.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что нынешнее наступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране. По его словам, после разгрома украинской армии у России не останется помех в продвижении по территории Украины.

При этом полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что план Запада обескровить Россию затяжным конфликтом на Украине обернулся развитием российской оборонной промышленности и укреплением армии РФ.