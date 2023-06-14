Движение поездов в Абхазии приостановлено после сильного ливня

Новый Афон. Павильон железнодорожной платформы Псырцха. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сильный ливень, обрушившийся на Гагру в ночь на среду, 14 июня, привел к остановке железнодорожное движения. Об этом сообщили Sputnik Абхазия главный инженер АЖД Леонид Куруа и директор АЖД Арсоу Читанава.

Как сообщается, в среду, 14 марта, на маршрут не вышел электропоезд «Ласточка», а также были отменены поезда, которые идут по маршрутам «Санкт-Петербург - Сухум» и «Туапсе - Гагра».

Пассажирский поезд, который направляется из Москвы в Сухум, был остановлен около поселка Цандрипш. Из-за серьезного повреждения путей, а также опор недалеко от села Аныхынста.

«Ситуация серьезная, и сегодня движение точно не получится восстановить», - заявил директор АЖД.

Напомним, сегодня, 14 июня, река Мацеста в Сочи вышла из берегов, затопив улицы и цокольные помещения зданий. Как отмечается, из-за проливного ливня, а также бурлящих потоков воды были повреждены сети газопровода.