Пушилин заявил, что российские подразделения улучшили свои позиции в Марьинке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС России в последние дни улучшили свои позиции в Марьинке.

“На марьинском направлении сейчас оперативный контроль на стороне Вооруженных сил РФ. В Марьинке за последние дни мы видим улучшение позиций”, — сообщил Пушилин во время общения с журналистами, добавив, что российская армия также улучшает позиции и на авдеевском направлении.

Ранее Пушилин уже отмечал важность освобождения Марьинки в ближайшем будущем. По его словам, это необходимо для продвижения российских войск в сторону следующих населенных пунктов.

В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные уже освободили около 70 процентов Марьинки.

Издание New York Times со ссылкой на офицера ВСУ недавно сообщило, что десантно-штурмовая бригада украинской армии в Марьинке, из которой проводятся регулярные обстрелы Донецка, потеряла значительную часть высококвалифицированных военных и вынуждена заменять их новобранцами.